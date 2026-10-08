В Центральном парке Победы Долгопрудного проведут субботник

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 15:41

Субботник в Центральном парке Победы Долгопрудного состоится 10 октября. Жителей приглашают помочь с уборкой территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке Победы Долгопрудного 10 октября пройдет субботник. Горожан приглашают принять участие в уборке одного из любимых мест отдыха жителей.

Коммунальные службы ежедневно в течение всего года наводят чистоту и порядок в городских парках и зонах отдыха. Участие жителей также помогает поддерживать эти территории в хорошем состоянии.

Горожане регулярно участвуют в мероприятиях по благоустройству мест отдыха. В Центральном парке Победы подрастают деревья, которые жители ранее высадили во время акций и субботников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.