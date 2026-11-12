В Центральном парке Лобни начали монтировать каток с искусственным льдом

Монтаж катка с искусственным льдом начался 12 ноября в Центральном парке Лобни. Открытие запланировано на 1 декабря — в этот же день зажгут огни на главной городской елке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке Лобни 12 ноября приступили к монтажу катка с искусственным льдом. Его планируют открыть 1 декабря. В этот же день в парке зажгут огни на главной городской елке.

Всего в городском округе планируют обустроить семь уличных катков. Массовые катания также доступны на ледовом катке Дворца спорта «Лобня». В 2026 году там заменили холодильное и вентиляционное оборудование, чтобы сделать условия для посетителей более комфортными.

Глава городского округа Анна Кротова сообщила в своих соцсетях, что тюбинговые горки установят в трех местах: в Центральном парке, парках Защитников Москвы и Киово. Дату их открытия объявят дополнительно.

«Зима в Лобне обещает быть интересной. Впрочем, как и всегда», — отметила глава муниципалитета.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.