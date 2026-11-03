В Центральном парке Истры завершают установку туалетного модуля

Новый туалетный модуль в Центральном парке Истры подключат к центральным коммуникациям на этой неделе. Работы по его установке подходят к концу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке Истры завершают установку современного туалетного модуля. Объект оснащен в соответствии с актуальными стандартами городской среды.

Внутри предусмотрены просторные кабины, системы смыва и подачи воды. Модуль подключат к центральным коммуникациям на этой неделе. Прилегающую территорию также благоустроят.

Установка модуля — часть программы по развитию комфортной городской среды. Новый объект сделает отдых в парке удобнее для всех категорий посетителей.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.