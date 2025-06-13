В Центральном музее ВВС в Щелкове отпраздновали День России

В День России ЦМ ВВС распахнул свои двери для каждого, предлагая насыщенную программу на любой вкус и возраст — мотошоу, фестиваль авиамоделистов и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Любителей скорости и адреналина ждало захватывающее шоу от мото-клуба «Ниндзя клан». Профессиональные гонщики демонстрировали невероятные трюки на автомобилях и мотоциклах, а зрители могли поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Для тех, кто мечтал почувствовать себя байкером, был доступен мототренажёр.

Параллельно, на другой площадке развернулся Всероссийский фестиваль авиамоделистов «Крылья Победы». Гости могли полюбоваться радиоуправляемыми моделями самолётов, от современных машин до легенд Великой Отечественной войны. В программе были имитации воздушных боёв, парад авиамоделей и соревнования.

Для ценителей истории авиации состоялась презентация книги «Воспоминания главкома Кутахова». Это уникальная возможность узнать о жизни и выдающегося военного деятеля, главного маршала авиации Павла Степановича Кутахова.

Кроме того, в течение дня посетители могли заглянуть внутрь легендарных вертолётов и самолётов, таких как В-12, Ми-6 ПЖ, Ил-76 и МиГ-31. Это был шанс почувствовать себя пилотом и окунуться в мир авиации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.