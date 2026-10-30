В Центральной России на следующей неделе похолодает, а примерно с 4–5 ноября к дождям местами начнет примешиваться мокрый снег. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Октябрь в центре России проходит с температурой на 5–6 градусов выше климатической нормы, отметил Евгений Тишковец. В пятницу днем воздух прогреется до +10…+13 градусов, в сумерках температура составит +3…+6.

«В выходные по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от +1 до +4, в дневные часы до +10 градусов, осадки маловероятны», — уточнил Евгений в эфире радио Sputnik.

На следующей неделе синоптик ожидает ночью 0…+5, днем +2…+7 градусов. В понедельник начнутся дожди, которые продолжатся во вторник. Ко вторнику температура в течение суток составит +3…+6 градусов. Примерно с 8 ноября на земле местами может появиться временный снежный покров толщиной около одного сантиметра. Впоследствии он растает.

Тишковец рекомендовал автомобилистам поставить зимние шины уже в эти выходные. По его оценке, на следующей неделе, особенно во второй ее половине, менять резину может оказаться поздно.

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