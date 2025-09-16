В Центральной детской библиотеке в Электростали прошло мероприятие для школьников

Вчера, 15 сентября, учащиеся 2Г класса МОУ «Гимназия „Новое поколение“ стали участниками захватывающего приключения в Центральной детской библиотеке „Буратино“ по страницам книг, которые им задавали на лето, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы вспомнить прочитанное, ребят ожидало путешествие в сказочную страну, где страницы любимых книг оживали прямо на глазах. Школьники оказались в заколдованном лесу, где их ждали удивительные открытия, заглянули в чудесное книгохранилище, отправились в тридевятое царство, полное волшебных персонажей, а затем вместе помогли старику вытянуть огромную репку.

В завершении каждый создал свою собственную книжку-малышку — маленький, но очень значимый символ любви к чтению.

Такая встреча стала не только радостным событием, но и ярким доказательством того, что библиотека — это место, где книги оживаю и превращаются в сказку наяву.

Подобные мероприятия формируют интерес к чтению с самых ранних лет и помогают развивать фантазию.

