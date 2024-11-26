В Серпухове приобретена компьютерная техника в рамках инициативного бюджетирования

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи городского округа Серпухов оснащен новым качественным оборудованием — компьютерами и оргтехникой, приобретенными в рамках программы инициативного бюджетирования, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С появлением нового оборудования у молодежи — активистов центра появляются новые возможности для самоопределения, реализации проектов и участия в мероприятиях. Центр открыт для конструктивного диалога и готов к тому, чтобы вместе с молодыми людьми менять мир к лучшему.

"Благодарим депутата Московской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Татьяну Владимировну Карзубову за сотрудничество с Центром по профориентации. Вместе мы помогаем молодым найти свое место в жизни", — сказала депутат Совета депутатов городского округа Серпухов директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.