В Центробанке дали совет россиянам, планирующим покупку машины

Сегодня в автомобильных центрах нередко навязывают дополнительные услуги при оформлении кредита, рассказал на встрече с журналистами начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.

При попытке купить автомобиль даже финансово грамотные клиенты, общаясь с менеджером, позволяют убедить себя в том, что автокредит без дополнительных услуг получить нельзя. Дилеры вводят потребителя в заблуждение относительно условий заключаемых договоров, включают в него дополнительные платные услуги, не соблюдают права клиента, предусмотренные законом, — в итоге расходы заемщика неоправданно увеличиваются, констатировал Марданов.

«Я бы посоветовал тем, кто планирует взять машину в кредит, зайти на сайт Банка России и изучить такие недобросовестные практики мы отмечаем в автокредитовании, чтобы обезопасить себя. Там эти практики описаны очень подробно», — отметил начальник ГУ Банка России по ЦФО.

С учетом рекомендаций Банка России крупнейшие банки приняли меморандум «О принципах добросовестного автокредитования».

Согласно этому документу, банки-участники обязуются не сотрудничать с недобросовестными автодилерами. Время покажет, насколько это эффективно, резюмировал Марданов.