В Троицке затопило Аллею Славы с могилами бойцов СВО

Жительница Челябинской области пожаловалась на подтопление Аллеи Славы на кладбище в Троицке, где похоронены погибшие военнослужащие. Родственники вынуждены добираться к могилам через воду и грязь, сообщает МагниткаМедиа .

По словам матери одного из погибших, участок на христианском кладбище на Бурумбайке остается подтопленным уже второй год. Ее сын похоронен там 24 февраля 2025 года, и на момент захоронения аллея только формировалась. Со временем могил стало значительно больше, однако проблема с водой так и не решена.

Женщина считает, что причиной стали ошибки при благоустройстве: отсутствие дренажа и неправильно построенная дорога. В результате вода не уходит и скапливается у захоронений. Несколько дней назад во время очередных похорон участника СВО людям было сложно подойти к могиле из‑за грязи и луж.

Глава Троицка Дмитрий Гатов в переписке с родственниками подтвердил, что при проектировании могли быть допущены ошибки в системе водоотведения. По его словам, необходимо провести геодезические работы и определить, куда можно отвести воду. Мэр пообещал лично выехать на кладбище, чтобы оценить масштаб проблемы.

Женщина направила обращения губернатору Челябинской области, а также в прокуратуру и Следственный комитет.

