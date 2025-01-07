В Троице-Сергиевой лавре встречают Рождество Христово

«У нас традиционно исповедуют тех, кто захочет причаститься, принять участие в таинстве евхаристии, совершаемой за ночной Божественной литургией», — рассказал иеромонах Нектарий (Соколов), насельник Троице-Сергиевой лавры.

В преддверии праздника все храмы монастыря оформили елями и еловыми ветками. Еловый лапник с белыми цветами украсил аналой с главной праздничной иконой в Успенском соборе. Сложенный лапник символизирует вертеп — место появления Христа на свет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.

«В сочельник — канун Рождества Христова — хочу поздравить всех православных христиан с наступающим праздником и пожелать душевного тепла и благополучия. Пусть в этот светлый праздник в каждом доме будет любовь и согласие! — написал глава региона в своем Telegram-канале.