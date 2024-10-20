В парках Подольска в течение недели пройдет более 20 мероприятий

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и Детском парке с 21 по 27 октября пройдет более 20 бесплатных мероприятий для детей 6+ и взрослых. В том числе занятия по скандинавской ходьбе, совместные пробежки, игровые программы и мастер-классы. В связи с наступлением холодной погоды аттракционы в парках перестали работать и откроются уже весной, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В воскресенье в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина прошло праздничное мероприятие «Отцы и дети». Это событие стало главным в воскресенье и собрало более тысячи жителей и гостей Подольска. Была подготовлена насыщенная программа, которая включала в себя разнообразные активности и развлечения. Одно из ярких мероприятий — развлекательная программа от ДК им. Лепсе. Также в парке была организована фотовыставка, а для любителей активного отдыха прошли «Веселые старты» и мастер-класс по ВФСК ГТО. Эти мероприятия позволили участникам проверить свои силы и ловкость, а также получить заряд бодрости и энергии. В рамках мероприятия прошли мини-соревнования по гиревому спорту. Творческий мастер-класс «Папа может» дал еще одну возможность провести время вместе детям и их родителям.

Самые разные городские и областные мероприятие периодически проводятся во всех трех парках. Особенно часто жители посещают их в выходные и праздничные дни. В полном соответствии с системным расписанием активности проводят регулярно и по особым поводам.

В парке имени В. Талалихина во вторник и четверг все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой с 10:00 до 11:00. В пятницу их проведут чуть раньше — с 9:00 до 10:00.

В четверг состоятся занятия по вязанию с 10:00 до 12:30 в павильоне «Сказочный лес» и там же мастер-класс для детей с 16:00 до 17:30.

В пятницу пройдет мастер-класс для детей с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

В субботу все желающие смогут присоединиться к групповой пробежке в парке с 09:00 до 09:30, занятиям по вязанию для детей 6+ с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес», детской игровой программе с 12:00 до 12:30, которая состоится на сцене танцевальной веранды.

В воскресенье горожан приглашают на «Рукодельную мастерскую» с 10:00 до 11:30 в павильон «Сказочный лес», детскую игровую программу с 12:00 до 12:30 на сцене танцевальной веранды, поиграть в «Забавные настольные игры» с 12:30 до 13:00 в холле за сценой. «Мастерская творчества для детей» ждет ребят старше шести лет с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

В парке имени В. Талалихина работают семь фудтраков и два кафе, в которых можно перекусить хот-догами и пончиками, выпить кофе.

В парке «Дубрава» в понедельник и среду скандинавская ходьба и зарядка пройдут с 10:00 до 11:00 на территории скейтплощадки, в пятницу чуть позже с 11:00 до 12:00.

В субботу проведут детский праздник с 12:00 до 12:30 на площадке рядом с памятником Василию Поленову и мастер-класс для детей 6+ «Сделай сам» с 12:30 до 13:00 у входной группы. Такой же мастер-класс пройдет и в воскресенье.

В Детском парке в понедельник и среду — скандинавская ходьба с 14:15 до 15:00 на площадке для проведения мероприятий.

В субботу там же состоится детская игровая программа с 12:00 до 12:30.

В воскресенье детей старше шести лет ждет на мастер-класс «Рисовашка» с 12:00 до 13:00 в зоне аттракционов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.