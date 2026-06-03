В трех округах Подмосковья оштрафовали нарушителей экозакона

Нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в Рузском, Истринском и Одинцовском округах Подмосковья. Протоколы в министерство передали сотрудники полиции, после чего были вынесены постановления о штрафах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Два случая зафиксированы в поселке Дорохово Рузского округа. В одном из них выявлен незаконный сброс сточных вод на почву с территории частного домовладения. Также был задержан гражданин, который перевозил строительный мусор без разрешительных документов.

«Два нарушения зафиксированы в поселке Дорохово Рузского округа. Здесь выявлен незаконный сброс сточных вод на почву из частного домовладения, а также задержан гражданин, транспортировавший строительный мусор без разрешительных документов. Еще четверо нелегальных перевозчиков были задержаны в деревне Лешково округа Истра и в Одинцовском округе, на Звенигородском шоссе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рассмотрения материалов все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее в Одинцовском округе начали проверку по факту утилизации отходов в деревне Притыкино. Там местный житель сжигал мусор в самодельном устройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.