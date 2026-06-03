Как аллергику защититься от тополиного пуха
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Как минимизировать негативное влияние тополиного пуха на организм — в материале РИАМО.
Бывает ли аллергия на тополиный пух
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Тополиный пух называют одним из главных сезонных аллергенов. При этом чувствительность к самой пыльце тополя выявляется крайне редко. Все дело в «транспортных» свойствах пуха.
Семена тополя снабжены пучком шелковистых волосков, способствующих переносу их ветром на далекие расстояния. В этих волосках и задерживается большое количество пыльцы других растений и грибов, обладающих высокой аллергенной активностью, а также пыли, объясняет врач-терапевт сервиса вызова врача на дом DOC+, аллерголог Ирина Ярцева.
По словам аллерголога, именно совпадение периода «пушения» тополей с «пылением» ранних злаковых трав (тимофеевка, овсянница, рожь), а также плесневых грибов рода Alternaria, Aspergillus, Cladosporia, Penicillium является основной причиной аллергических реакций в это время. Создается большая концентрация сильных аллергенов, которые переносятся пухом.
Симптомы аллергии на тополиный пух
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В период пыления тополя проявления аллергических реакций могут быть следующие:
- аллергический ринит или риноконъюктивит, характеризующийся слезотечением, зудом слизистых глаз и носа, чиханием и обильным прозрачным отделяемым из носа, першение в горле;
- обострение бронхиальной астмы (бронхообструкция), характеризующееся появлением сухого кашля, иногда приступообразного;
- чувство заложенности и скованности в груди, затрудненное дыхание, ощущение невозможности сделать полноценный вдох или выдох;
- при контакте пуха с кожей может даже обостриться дерматит, проявиться крапивница, высыпания.
Как защититься от тополиного пуха дома
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1. Москитные сетки или марля
Прежде всего, необходимо ограничить попадание тополиного пуха в помещения, где вы проводите большую часть дня или спите. Если в квартире или на работе кондиционера нет, а окна держать закрытыми не получается, спасением могут стать мелкие москитные сетки на окнах, влажная ткань, марля.
2. Фильтры для воздуха
В квартире и на работе можно установить специальные фильтры, которые очищают воздух, в том числе, от пыльцы.
3. Влажная уборка
Дома необходимо регулярно проводить влажную уборку один-два раза в день для снижения концентрации пуха.
Как защититься от тополиного пуха на улице
Фото - © Цветущие яблони в парке «Коломенское»/РИАМО
1. Реже бывать на улице
Совет реже выходить на улицу в теплую и солнечную погоду может прозвучать неуместно, но это и правда лучший способ профилактики — избегать контакта с аллергеном. Если это невозможно, необходимо принять другие меры профилактики.
2. Фильтры для носа
Для профилактики можно использовать фильтры для носа или марлевые повязки. Есть возможность подобрать фильтры необходимого размера, а также по типу: для сухого и влажного носа. Помимо этого, существуют специальные препараты, создающие барьер на слизистой оболочке носа, советует врач-аллерголог сервиса DocDoc.ru Екатерина Репина.
3. Головные уборы и солнечные очки
Если у вас длинные густые волосы, выходя на улицу, надевайте головной убор, чтобы пух не застрял в волосах. Вернувшись домой, уберите верхнюю одежду в шкаф или храните ее в свернутом виде, вывернув наизнанку, чтобы предотвратить распространение пуха по квартире. Надевайте широкий солнечные очки для защиты глаз.
Как облегчить симптомы аллергии на тополиный пух: медицинские препараты и диета
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Облегчить симптомы и снизить чувствительность к аллергенам на период пыления помогут антигистаминные препараты. Лучше всего перед их приемом проконсультироваться с врачом.
Обычно назначают ежедневный прием антигистаминных препаратов один раз в день утром. При проявлениях конъюнктивита — использование капель на основе кромогликат натрия. При проявлениях ринита — назальных топических стероидов. При появлении приступов бронхоспазма или обострения бронхиальной астмы стоит немедленно обратиться к врачу для коррекции терапии.
На период тополиного пуха необходимо обратить внимание на свой рацион питания и не усугублять общую аллергенную нагрузку на организм. В период пыления тополя стоит избегать употребления в пищу тех или иных продуктов, способных вызвать пищевую аллергию.