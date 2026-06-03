Как аллергику защититься от тополиного пуха

Как минимизировать негативное влияние тополиного пуха на организм — в материале РИАМО.

Бывает ли аллергия на тополиный пух Фото - © alukr/Flickr.com Тополиный пух называют одним из главных сезонных аллергенов. При этом чувствительность к самой пыльце тополя выявляется крайне редко. Все дело в «транспортных» свойствах пуха. Семена тополя снабжены пучком шелковистых волосков, способствующих переносу их ветром на далекие расстояния. В этих волосках и задерживается большое количество пыльцы других растений и грибов, обладающих высокой аллергенной активностью, а также пыли, объясняет врач-терапевт сервиса вызова врача на дом DOC+, аллерголог Ирина Ярцева. По словам аллерголога, именно совпадение периода «пушения» тополей с «пылением» ранних злаковых трав (тимофеевка, овсянница, рожь), а также плесневых грибов рода Alternaria, Aspergillus, Cladosporia, Penicillium является основной причиной аллергических реакций в это время. Создается большая концентрация сильных аллергенов, которые переносятся пухом.

Симптомы аллергии на тополиный пух Фото - © Laura Taylor/Flickr.com В период пыления тополя проявления аллергических реакций могут быть следующие: аллергический ринит или риноконъюктивит, характеризующийся слезотечением, зудом слизистых глаз и носа, чиханием и обильным прозрачным отделяемым из носа, першение в горле;

обострение бронхиальной астмы (бронхообструкция), характеризующееся появлением сухого кашля, иногда приступообразного;

чувство заложенности и скованности в груди, затрудненное дыхание, ощущение невозможности сделать полноценный вдох или выдох;

при контакте пуха с кожей может даже обостриться дерматит, проявиться крапивница, высыпания.

Как защититься от тополиного пуха дома Фото - © zilupe/Flickr.com 1. Москитные сетки или марля Прежде всего, необходимо ограничить попадание тополиного пуха в помещения, где вы проводите большую часть дня или спите. Если в квартире или на работе кондиционера нет, а окна держать закрытыми не получается, спасением могут стать мелкие москитные сетки на окнах, влажная ткань, марля. 2. Фильтры для воздуха В квартире и на работе можно установить специальные фильтры, которые очищают воздух, в том числе, от пыльцы. 3. Влажная уборка Дома необходимо регулярно проводить влажную уборку один-два раза в день для снижения концентрации пуха.

Как защититься от тополиного пуха на улице Фото - © Цветущие яблони в парке «Коломенское»/РИАМО 1. Реже бывать на улице Совет реже выходить на улицу в теплую и солнечную погоду может прозвучать неуместно, но это и правда лучший способ профилактики — избегать контакта с аллергеном. Если это невозможно, необходимо принять другие меры профилактики. 2. Фильтры для носа Для профилактики можно использовать фильтры для носа или марлевые повязки. Есть возможность подобрать фильтры необходимого размера, а также по типу: для сухого и влажного носа. Помимо этого, существуют специальные препараты, создающие барьер на слизистой оболочке носа, советует врач-аллерголог сервиса DocDoc.ru Екатерина Репина. 3. Головные уборы и солнечные очки Если у вас длинные густые волосы, выходя на улицу, надевайте головной убор, чтобы пух не застрял в волосах. Вернувшись домой, уберите верхнюю одежду в шкаф или храните ее в свернутом виде, вывернув наизнанку, чтобы предотвратить распространение пуха по квартире. Надевайте широкий солнечные очки для защиты глаз.