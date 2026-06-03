Дети НТЦ ЭЛИНС нарисовали открытки и подарили их сверстникам из детских домов

Чтобы поддержать детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ребята НТЦ ЭЛИНС приняли участие в акции «Вайб добра». Акцию провели к Международному дню защиты детей, сообщили в НТЦ.

Дети рисовали открытки и писали слова поддержки для незнакомых ровесников, находящихся в «Моем семейном центре».

«Мы уверены, что это акция превратиться в ежегодную добрую традицию. Потому что каждый ребенок заслуживает знать, что он не один», — сказала заместитель генерального директора Ирина Тикменова.

По ее словам, все детки центра получили подарки: наборы для рисования, книги, развивающие игры. А юные художники, принявшие участие в акции, получили памятные брелки, наклейки и шоколадный набор.

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