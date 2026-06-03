Ефимов: Москва представила концепцию создания современных горкварталов на ПМЭФ

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме столица презентовала инсталляцию, посвященную городскому проекту «Московские кварталы». Экспозиция демонстрирует принципы развития жилой среды, применяемые в Москве, и показывает, как благодаря передовым строительным технологиям возводятся новые кварталы с тщательно спланированной инфраструктурой и благоустроенными общественными зонами, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Задача города заключается не просто в стимулировании строительства отдельных объектов, а в формировании сбалансированной среды. Так, при возведении жилья в Москве сегодня создаются полноценные кварталы с социальными объектами, общественными пространствами, транспортными связями и рабочими местами. Такой подход помогает формировать комфортные районы, где жителям не нужно тратить время на поездки через весь город за базовой инфраструктурой. Кроме того, развитие подобных масштабных проектов поддерживает строительную отрасль и дает стабильный импульс развитию городской экономики», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он добавил, что примером реализации такого подхода стал проект «Московские кварталы».

Выставочный стенд поэтапно знакомит гостей с несколькими приоритетными векторами градостроительного развития. Посетителям наглядно демонстрируют, как в Москве формируются современные жилые массивы, обеспеченные готовой социальной и коммерческой инфраструктурой, рекреационными пространствами и продуманной транспортной доступностью. Отдельный акцент сделан на том, как инновационные строительные методики помогают поддерживать высокую динамику работ. Применение префаб-технологий, технологий информационного моделирования и цифровых платформ дает возможность ускорить ввод зданий в эксплуатацию, обеспечить более строгий контроль качества на всех этапах и повысить общую эффективность стройки. Для горожан это оборачивается предсказуемыми сроками сдачи объектов, современным жильем и качественно иной городской средой.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что инсталляция «Московские кварталы» призвана отразить современный облик столичного жилья.

«Мы представили не только архитектурные решения, но и подход к развитию жилой среды. Отдельное внимание уделено современным технологиям строительства, которые позволяют повышать качество жилья и ускорять реализацию проектов», — пояснили в Департаменте.

Стенд помогает увидеть, как масштабные градостроительные решения напрямую влияют на качество жизни москвичей.

Ключевым визуальным акцентом экспозиции выступил арт-объект Георгия Победоносца, олицетворяющий масштаб, устойчивое развитие и энергию мегаполиса. На мультимедийных экранах транслируются образы современных жилых кварталов, ключевые параметры проекта и его главные визуальные символы.

Кроме того, стенд раскрывает экономическую отдачу от масштабной городской застройки. Реализация подобных инициатив обеспечивает стабильную загрузку строительного комплекса, формирует устойчивый портфель заказов для застройщиков и производителей материалов, а также стимулирует развитие городской инфраструктуры. При этом возводимые кварталы органично интегрируются в ткань Москвы, предлагая жителям рабочие места, социальные учреждения и благоустроенные зоны отдыха в шаговой доступности.

Городской проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года. Функции застройщика выполняет Московский фонд реновации, который по итогам 2025 года занял лидирующие позиции по объему ввода недвижимости не только в столице, но и в масштабах всей страны.

Проект быстро вошел в число крупнейших игроков на первичном рынке жилья Москвы, предложив покупателям квартиры в более чем 60 районах города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что увидят посетители московского стенда на ПМЭФ-2026.