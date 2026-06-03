Подмешивал в еду фекалии: пожилой мужчина сошел с ума после издевательств сына

В Череповце суд вынес приговор 50-летнему мужчине, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему 72-летнему отцу. В ходе семейного конфликта сын нанес пожилому родителю телесные повреждения, применив молоток и отвертку. Пострадавшему были диагностированы черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, множественные переломы ребер, гидропневмоторакс, а также кратковременное психическое расстройство, сообщает Череповец.News со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области.

Все произошло в ноябре 2025 года. На почве длительных неприязненных отношений между родственниками произошла очередная ссора, в результате которой обвиняемый, вооружившись бытовыми инструментами, совершил нападение на отца. Потерпевший, в силу тяжести полученных травм, не может подробно вспомнить все детали происшествия, но настаивает на отсутствии собственной агрессии. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил нападавшему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан возместить отцу полмиллиона рублей в качестве компенсации причиненного ущерба. Мужчина отказался работать, мотивируя это «морально-этическими соображениями».

В ходе разбирательства выяснились факты многолетнего домашнего насилия со стороны сына. Он жил за счет пожилого отца, подвергая его издевательствам, включая запирание в квартире и порчу имущества. Также он выгонял родственника из дома, выбрасывал его еду, обливал спящего отца холодной водой и подмешивал в сахарницу фекалии. Признавая факт нападения, обвиняемый отрицал умысел на причинение тяжкого вреда, заявляя о защите от «систематического аморального поведения отца». Он также выразил отсутствие раскаяния.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, частичное признание вины и состояние здоровья подсудимого. Помимо двухлетнего срока и возмещения морального и материального вреда, с осужденного взысканы процессуальные издержки. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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