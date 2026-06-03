ФТС РФ активно участвует в выполнении задач по обелению отечественной экономики

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Татьяна Меркушова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала, что ведомство вносит существенный вклад в обеление российской экономики, сообщает «Лента.ру» .

Она отметила важность поддержки добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которая способствует честной и прозрачной торговле, выгодной как для бизнеса, так и для государства и его граждан. Для достижения этой цели с 1 июня работает национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

По словам Меркушовой, СПОТ призвана сделать торговлю России со странами ЕАЭС более прозрачной и предотвратить неуплату косвенных налогов.

«ФТС России, согласно закону о СПОТ, играет роль контролирующего органа и соответственно реализует ряд функций по его соблюдению», — пояснила она.

Замглавы ведомства также подчеркнула, что СПОТ не будет препятствовать торговым операциям, а, напротив, поможет добросовестным предпринимателям оперативно и беспрепятственно ввозить продукцию в Россию, подтверждая ее законное происхождение.

Внедрение СПОТ в России, осуществленное Минфином и ФТС 1 июня 2026 года, предусматривает, что таможенные органы, выполняя роль контрольного органа, обязаны проверять наличие у перевозчиков визуализированной ссылки (QR-кода) на документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП). Этот документ создается российским получателем товаров со статусом ЕАЭС через сервис ФНС. По стандартной процедуре ДОПП оформляется за двое суток до предполагаемой даты поставки.

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