В трех юго-восточных округах Подмосковья продолжаются работы по отводу лесосек

В Луховицком филиале ГКУ МО «Мособллес» проводятся работы по отводу и таксации лесосек в Луховицком, Чернореченском, Зарайском, Серебряно-Прудском участковых лесничествах, которые расположены на территориях г. о. Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы. В отвод попадают участки леса, поврежденные вредителями, болезнями, а также пожарами и неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, на 2025 год запланировано провести работы по сплошной санитарной рубке на площади 5 гектаров, выборочной санитарной рубке — 40 гектаров, уборке неликвидной древесины — 60 гектаров. Отводы лесных участков под сплошную рубку уже выполнены в полном объеме, на 9,9 гектара под выборочную и на 46,8 гектара под уборку неликвидной древесины.

Данные мероприятия необходимы для очистки леса от захламления, для предотвращения пожаров и распространения вредителей. Кроме того, после проведения таких рубок в лесу становится значительно чище, и гражданам находиться в нем более комфортно.

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