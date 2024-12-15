В трех деревнях Подольска выбрали старост

В Подольске в деревнях Хряслово, Сергеевка и Матвеевское выбрали старост сроком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Татьяна Ярцева избрана старостой деревни Хряслово. Она принимает активное участие в общественной жизни деревни, организует субботники, сходы, экологические акции. Тесно взаимодействует с органами местного самоуправления, оказывает содействие в решении проблемных вопросов односельчан.

Ирина Сафронова стала старостой деревни Сергеевка. Она собирает сельчан на встречи, экологическин акции, субботники. Пользуется доверием и авторитетом среди жителей деревни. Создала чат жителей Сергеевки, в котором состоит 195 человек, где обсуждаются актуальные и проблемные вопросы, размещаются информационные материалы.

Марина Чухова теперь староста деревни Матвеевское. Её выбрали потому, что пользуется авторитетом у жителей, заинтересована в проведении встреч, сходов, экологических акций, субботников, проходящих на территории населенного пункта. С момента переезда в деревню стремится развивать её всеми доступными способами, делать комфортным проживание граждан. Односельчане характеризуют её как ответственную, активную, всегда готова прийти на помощь односельчанам, принимает активное участие в общественной жизни деревни. Успешно взаимодействует с органами местного самоуправления,

Все избранные старосты являются людьми с активной гражданской позицией, уделяют большое внимание благоустройству своих населённых пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.