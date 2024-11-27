В торжественной обстановке ступинцам вручили первые паспорта
Фото - © пресс-служба администрации
Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил со значимым событием 15 юных ступинцев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорогие ребята, вы находитесь на новом этапе жизненного пути. Желаю хорошо окончить школу и поступить в высшие или средние специальные учебные заведения. Получить профессию и вернуться домой, чтобы вместе трудиться на благо нашего округа», — сказал Сергей Мужальских.
Руководитель муниципалитета рассказал участникам встречи о развитии округа: обустраиваются дороги, дворы и общественные пространства, ведется строительство домов, капитально ремонтируются объекты социальной сферы. Завершаются ремонтные работы в городском бассейне и Дворце культуры. Открываются новые предприятия и создаются рабочие места.
Глава округа вручил юношам и девушкам паспорт гражданина Российской Федерации и памятные подарки.
Церемония завершилась общей фотографией.
Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.