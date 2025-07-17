Лыткаринцев приглашают украсить город цветами

В Лыткарине стартовал ежегодный конкурс «Я цветами украшу мой город любимый!». Его цель — объединить жителей в стремлении сделать родной город еще красивее и уютнее, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Творческий конкурс был инициирован местной Общественной палатой более 10 лет назад. Ежегодно в нем принимают участие более 100 садоводов-любителей, которые на добровольной основе украшают свои придомовые территории.

«Конкурс не только способствует благоустройству, но и вдохновляет соседей и гостей города на добрые инициативы. Приглашаем всех желающих принять участие, независимо от опыта в садоводстве. Если вы с любовью ухаживаете за клумбой у своего дома, создали оригинальный цветник или просто хотите поделиться красотой своего двора — этот конкурс для вас», — отметили в организационном комитете конкурса.

Для участия необходимо прислать фотографию цветника в комментарии к объявлению в официальном Telegram-канале Дворца культуры «Мир» или отправить снимок на электронную почту: dkmir@bk.ru. В письме важно указать адрес участка — организаторы обязательно свяжутся в ответ.

Работы принимаются до 22 августа 2025 года, а победителей объявят в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Лучшие участники будут отмечены памятными наградами, а их цветники — представлены как образец заботы о родном городе.

Ранее в городе Лыткарино были завершены работы по обустройству городских клумб на центральных улицах округа. Всего было высажено более 100 000 однолетников.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.