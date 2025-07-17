Вопрос о существовании климатического оружия становится все более актуальным в наши дни. Есть мнение, что тропические ливни в Москве были вызваны как раз таким оружием. Однако, по мнению военного историка и эксперта по противовоздушной обороне Юрия Кнутова, это не так. Но климатическое оружие действительно есть, и США, по его словам, часто проводят соответствующие эксперименты, пишет kp.ru .

По информации из разных источников, не только США, но и Великобритания экспериментирует с технологиями изменения погоды, включая использование лазеров для вызова осадков в засушливых регионах.

Кнутов рассказал, что во время конфликта во Вьетнаме впервые начали обсуждать практическое применение климатического оружия. Тогда США реализовали проект под названием «Попай», где активно использовали технологии воздействия на погоду. По словам специалистов, американские военные распыляли йодистое серебро для усиления естественных осадков в дождливый сезон, что многократно увеличивало интенсивность ливней.

Целью этих действий было разрушение транспортного пути, известного как «тропа Хо Ши Мина», который соединял северную и южную части Вьетнама через территорию Лаоса. Американские военные надеялись, что усиленные осадки сделают эту дорогу непроходимой.

Остается открытым вопрос о том, применялись ли подобные технологии воздействия на климат в более поздних военных конфликтах или нет.