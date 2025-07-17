Солнечногорский производитель выпустил 1,5 млн спортоборудования с начала года

В индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск производитель уличного спортивного оборудования — компания «КЕНГУРУ.ПРО» увеличила объемы выпуска продукции. По итогам 6 месяцев 2025 года компания выпустила 1,5 млн единиц оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для сравнения, еще в прошлом году ежемесячные показатели составляли примерно 166 тыс. изделий, тогда как теперь среднемесячный объем выпуска достиг 250 тыс. единиц продукции.

«Объемы выпуска выросли на 50%. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь завода в индустриальном парке „Есипово“, что позволит увеличить текущие производственные мощности не менее чем на 30%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день компания завершила строительство второго завода, который будет специализироваться на производстве детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями и в ближайшее время приступит к оснащению цехов оборудованием.

«Мы видим стабильный рост производства и постоянное повышение стандартов качества продукции. Этот успех свидетельствует о грамотной стратегии управления предприятием и подтверждает потенциал отечественного бизнеса», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«КЕНГУРУ.ПРО» поставляет спортивные уличные площадки более чем в 70 странах мира, среди которых ОАЭ, Португалия, Австралия, Япония, Чили, Бразилия и многие другие. В 2025 году новым рынком сбыта стала Беларусь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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