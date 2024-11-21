Глава Ленинского округа вручил первые паспорта юным жителям

Торжественное вручение паспортов Российской Федерации 14-летним гражданам снова состоялось в здании администрации. Семи юным жителям глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил первый главный документ и памятные подарки, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Для них это не только важное событие, но и момент гордости и уважения, когда они смогли официально стать гражданами Российской Федерации. Желаю ребятам смело идти к намеченным целям и мечтам, а также в полной мере реализовывать свой потенциал», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Подобные мероприятия в стенах администрации проходят ежемесячно. Любой юный желающий, получающий впервые паспорт гражданина Российской Федерации, может принять участие в мероприятии такого формата. Сдать документы на оформление можно в четырех офисах МФЦ Ленинского городского округа. С начала 2024 года в многофункциональных центрах округа данную услугу оформили свыше трех тысяч заявителей.

«Получение первого паспорта — это очень важный и ответственный шаг для меня. Немного волнуюсь перед новыми возможностями. Для меня это не просто бумага, а символ взрослой жизни и новых перспектив», — поделилась одна из юных жительниц округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.