В торгово-промышленной палате Серпухова прошел круглый стол

В Серпуховской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол на тему «Тарифообразование в сфере управления многоквартирными домами». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году при торгово-промышленной палате Серпухова была создана «Гильдия компаний жилищно-коммунальной сферы» — первое объединение управляющих компаний в нашем регионе. Цель гильдии — объединить усилия управляющих организаций муниципалитета и выстроить единую систему взаимодействия с населением.

В круглом столе приняли участие восемь управляющих компаний.

«В подобных встречах участвуют региональные управляющие компании, обсуждая насущные проблемы своей сферы. Это крайне важно, учитывая сложность данного бизнеса. С одной стороны, их деятельность жёстко регламентируется законодательством и контролируется администрацией. С другой — они нередко сталкиваются с недовольством жильцов. Несмотря на все сложности, этот бизнес необходим. Поэтому поиск компромиссов через подобные дискуссии крайне важен», — сказал президент Серпуховской торгово-промышленной палаты Анатолий Якушев.

Цель таких встреч — совместными усилиями сформировать общую позицию, донести ее до чиновников в понятной форме и добиться того, чтобы к ней прислушались.

Успешные примеры взаимодействия, такие как корректировка тарифов на электроэнергию и снижение платы за подключение к сетям, демонстрируют эффективность подобных собраний. Управляющие компании, в зависимости от ситуации, могут, например, направить резолюцию по итогам обсуждения в администрацию, профильное министерство, вышестоящую торгово-промышленную палату и другие инстанции.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.