В Тюмени после прорыва трубы нашли склеп святителя Филофея

В Тюмени во время устранения коммунальной аварии на территории Свято-Троицкого монастыря обнаружили старинный склеп, предположительно связанный со святителем Филофеем Лещинским, сообщает «Царьград» .

Прорыв трубы отопления произошел рядом со входом в Троицкий собор. Из-за горячей воды грунт просел, и на поверхности показалась кирпичная кладка — это оказался погребальный склеп.

В Тобольской митрополии предположили, что расположение захоронения совпадает с древним преданием. По данным церкви, здесь мог находиться склеп святителя Филофея Лещинского — небесного покровителя Тюмени.

Историки напомнили, что митрополит Филофей был просветителем Сибири и выполнял поручения Петра I. Он лично объезжал с миссией просторы Западной и Восточной Сибири, благодаря которым крещение приняли около 40 тысяч представителей коренных народов, включая хантов и манси.

Святителя похоронили у входа в основанный им собор в XVIII веке. В советский период его останки тайно перенесли в Вознесенско-Георгиевский храм, чтобы сохранить святыню. В 2006 году мощи вернули в Троицкий собор. Обнаруженный пустой склеп подтвердил сведения, сохранившиеся в летописях.

