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В Тюмени 9 августа защитят проекты конкурса молодежных проектов «Морфология улиц»

Общество

Фото - © Группа https://vk.com/streetmorphology

В мультицентре «Контора пароходства» Тюмени 9 августа состоится очная защита проектов Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках проекта паблик-арт «Морфология улиц». Об этом сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Проект развивает уличное искусство Тюмени с 2017 года, а с 2023 года стал международным, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России.

Более подробно с проектом можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте.

В грантовом конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта — 600 тыс. рублей.

Зарегистрироваться на грантовый конкурс можно на платформе ФГАИС «Молодежь России», пройдя по ссылке. Заявочная кампания заканчивается 28 июля 2024 года в 18:00 по московскому времени.

Физическое лицо в праве представить не более одной заявки по следующим 16 номинациям:

  • #создавай_возможности - проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;
  • #развивай_среду - проекты, направленные на развитие малых территорий;
  • #объединяй - проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
  • #стирай_границы - проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
  • #сохраняй_природу - проекты, направленные на экологическое просвещение;
  • #двигай_сообщества - проекты, направленные на поддержку и развитие
    студенческого сообщества ссузов;
  • #вдохновляй - проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и
    развитие культурно-образовательной среды;
  • #делись_опытом - проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;
  • #береги - проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
  • #открывай_страну - проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;
  • #будь_здоров - проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
  • #расскажи_о_главном - проекты, направленные на развитие молодежных медиа;
  • #родные_любимые - проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
  • #МЫВМЕСТЕ - проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
  • #Ты_не_один - проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;
  • #вклад_в_будущее - молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых ученых.