В Тюмени 9 августа защитят проекты конкурса молодежных проектов «Морфология улиц»

сегодня в 18:54

В мультицентре «Контора пароходства» Тюмени 9 августа состоится очная защита проектов Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках проекта паблик-арт «Морфология улиц». Об этом сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Проект развивает уличное искусство Тюмени с 2017 года, а с 2023 года стал международным, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России.

Более подробно с проектом можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте.

В грантовом конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта — 600 тыс. рублей.

Зарегистрироваться на грантовый конкурс можно на платформе ФГАИС «Молодежь России», пройдя по ссылке. Заявочная кампания заканчивается 28 июля 2024 года в 18:00 по московскому времени.

Физическое лицо в праве представить не более одной заявки по следующим 16 номинациям: