В Тюмени 9 августа защитят проекты конкурса молодежных проектов «Морфология улиц»
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В мультицентре «Контора пароходства» Тюмени 9 августа состоится очная защита проектов Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках проекта паблик-арт «Морфология улиц». Об этом сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Проект развивает уличное искусство Тюмени с 2017 года, а с 2023 года стал международным, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России.
Более подробно с проектом можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте.
В грантовом конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта — 600 тыс. рублей.
Зарегистрироваться на грантовый конкурс можно на платформе ФГАИС «Молодежь России», пройдя по ссылке. Заявочная кампания заканчивается 28 июля 2024 года в 18:00 по московскому времени.
Физическое лицо в праве представить не более одной заявки по следующим 16 номинациям:
- #создавай_возможности - проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;
- #развивай_среду - проекты, направленные на развитие малых территорий;
- #объединяй - проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
- #стирай_границы - проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
- #сохраняй_природу - проекты, направленные на экологическое просвещение;
- #двигай_сообщества - проекты, направленные на поддержку и развитие
студенческого сообщества ссузов;
- #вдохновляй - проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и
развитие культурно-образовательной среды;
- #делись_опытом - проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;
- #береги - проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
- #открывай_страну - проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;
- #будь_здоров - проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
- #расскажи_о_главном - проекты, направленные на развитие молодежных медиа;
- #родные_любимые - проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
- #МЫВМЕСТЕ - проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
- #Ты_не_один - проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;
- #вклад_в_будущее - молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых ученых.