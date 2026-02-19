В Telegram опровергли взлом переписок иностранными спецслужбами

По информации Reuters, в пресс-службе Telegram опровергли слухи о взломе шифрования переписок иностранными спецслужбами. Эти данные назвали фабрикацией, чтобы оправдать запрет мессенджера в России, сообщает РБК .

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — сообщили в пресс-службе мессенджера.

Глава Минцифры России Максут Шадаев накануне заявил, что иностранные спецслужбы получили доступ к перепискам пользователей Telegram. Он также отметил, что передача файлов в мессенджере замедлится, но переписка будет возможна.

Еще он подчеркнул, что Telegram в зоне специальной военной операции пока что будет функционировать без ограничений. Шадаев выразил надежду, что со временем российские военные смогут перестроиться и начать использовать альтернативные сервисы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.