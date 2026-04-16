В текущем сезоне в Подольске в порядок приведут 24 территории

В Подольске идет благоустройство. Всего запланировано привести в порядок 24 территории, сообщила пресс-служба администрации Подольска.

Уже сейчас работы ведутся на трех участках городского округа Подольск. На Парковой, 41, 43, 45, выполняется демонтаж бордюров — впереди комплексное обновление с ремонтом проездов, парковок, входных групп и заменой бордюрного камня. Такие же работы начались на улице Кирова, 51, 53, 55.

Не обошли вниманием и Высотную, 9, 11, 13, 15, 15а, — здесь уже идет фрезерование проезда. В рамках муниципальной программы будут отремонтированы проезды и парковки, обновлены входные группы, заменены бордюры и обустроена новая парковка.

В течение ближайших двух недель планируется начать работы еще на одном участке — на Кирова, 41, 43, 45.

Главная задача — не просто провести ремонт, а создать удобные, современные и безопасные дворы для жизни. Все работы идут по графику, подрядчик использует качественные материалы, соответствующие нормативам. После завершения строители проведут обязательную уборку территорий и восстановят газоны. Жители могут следить за ходом работ через информационные стенды во дворах. Комплексный подход к благоустройству сделает эти дворы по-настоящему комфортными для взрослых и детей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.