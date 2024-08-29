В «Технограде» Москвы для студентов и специалистов проведут 50 обучающих курсов

В столичном «Технограде» в сентябре проведут более 50 обучающих курсов для студентов и специалистов на бесплатной основе, сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Эксперты подготовили программу, благодаря которой слушатели узнают о самых перспективных для работы направлениях, получат практический опыт или смогут повысить уже имеющуюся квалификацию. Регистрация на участие в обучении уже открыта на официальном сайте комплекса.

«Программа включает в себя больше 50 интенсивов. Некоторые из них пройдут впервые. Будут затронуты такие темы, как информационные технологии, современное производство, дизайн и реклама. По окончании все участники получат сертификаты», — отметила Сергунина.

С 8 сентября студенты и специалисты будут проходить цикл «Компьютерные сети и информационная безопасность». Слушателей научат искать уязвимости, расскажут о мерах безопасности, а также уделят особое внимание киберугрозам.

9 и 23 сентября в «Технограде» начнутся занятия по токарно-фрезерной обработке, а параллельно с этим 9 сентября впервые состоится онлайн-курс «Интернет-маркетинг. Таргетированная реклама. Продвинутый уровень 1». Учащимся расскажут, как анализировать рынок и правильно распределять рекламный бюджет.

С 10 сентября слушатели научатся формировать базы данных и самостоятельно создавать приложения. С 14 сентября пройдут занятия по цифровым технологиям для малого и среднего бизнеса.