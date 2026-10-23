В техникуме Павловского Посада отработали действия при угрозе атаки дронов

Работники и студенты Павлово-Посадского техникума 22 октября отработали действия при угрозе террористического акта, в том числе атаки беспилотников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском техникуме прошла тренировка по действиям при угрозе террористического акта. На ней присутствовали представители образовательных учреждений из разных городов Московской области, курирующие вопросы безопасности. Такие тренировки проводит министерство образования Московской области в разных учебных заведениях.

Участники в режиме реального времени отработали действия при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Также проверили взаимодействие техникума с единой дежурно-диспетчерской службой и оперативными нарядами территориальных подразделений силовых ведомств с использованием системы «ПЕРЕСВЕТ-ГЛОНАСС».

По сценарию тренировки после сигнала об опасности учащиеся проследовали в специально оборудованное помещение техникума. После сигнала отбоя они вернулись на учебные места.

Присутствующие отметили, что учащиеся, преподаватели и специальные службы действовали четко и слаженно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.