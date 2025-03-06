В техникуме Можайска стартовал региональный этап «Абилимпикс»

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Участниками отборочного этапа Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стали 17 юношей и девушек. Студентам предстояло за 1 час 30 минут обработать горловину блузки. Свои умения они показали в компетенции «Швея», сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам конкурса победителями стали 5 участников, которым предстоит состязаться за победу в финале чемпионата.

Можайские студенты не единожды становились победителями региональных и национальных чемпионатов. Так, Анна Киреева стала победителем конкурса «Абилимпикс» и заняла первое место в компетенции «Графический дизайн». Полина Воскина в составе Московской области заняла второе место на Всероссийском чемпионате «Абилимпикс», показав отличные результаты в компетенции «Вязание крючком» в категории студентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.