В Тегеране откроют клинику для снимающих хиджабы женщин

сегодня в 23:50

В Иране объявили о добровольном лечении от снятия хиджабов

В столице Ирана Тегеране откроют клинику для лечения женщин, нарушающих закон об обязательном ношении хиджаба, сообщает «РБК» со ссылкой на издание Iran International.

«Этот центр будет создан для научного и психологического лечения снятия хиджаба», — заявила глава департамента по делам женщин и семьи Мехри Талеби Дарестани.

Чиновница добавила, что услуги врачей будут добровольными. Они предназначены для молодого поколения, стремящегося «к социальной и исламской идентичности».

По законам Ирана, все женщины в исламской республике обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду.