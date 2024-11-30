В течение 2 лет жители поселка в Ярославской области отправили на переработку свыше 27 т отходов

В Ивняках, поселке с численностью около 4,5 тысячи человек в Ярославской области, ежемесячно собирают порядка 100 кубометров вторичных материалов для переработки. В период с 2022 по 2023 годы удалось собрать более 27 тонн отходов благодаря разработанной системе раздельного сбора. Инициативность местных жителей была отмечена Российским экологическим оператором, сообщила пресс-служба РЭО.

«Поселок Ивняки в Ярославской области ощутимо показал, что организовать эффективную систему сбора возможно собственными усилиями, начав с малого масштаба. Важными элементами этого процесса стали экопросветительские мероприятия, участие детей, а также поддержка заготовителей, переработчиков и регионального оператора. Каждый участник этой цепочки оказывает значимое влияние на переход к циклической экономике и реформирование системы обращения с отходами. Мы рады поделиться историей Ивняков, представляющей собой превосходный пример для других населенных пунктов России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

История развития системы раздельного сбора в Ивняках началась 2,5 года назад. С тех пор маленькая группа активистов выросла, объединив множество соседей и обеспечив сбор примерно 100 кубов вторичных ресурсов в месяц.

По всей территории поселка, благодаря инициативным жителям, установлены небольшие стеллажи для сбора батареек, крышечек, чеков и блистеров. К этой инициативе присоединяются дети: школьники украшают контейнеры для сбора крышечек и батареек, организуют сборы в школах и детских садах, а также проводят субботники, в процессе которых сортируют собранные отходы и участвуют в благотворительности.

Работники местного физкультурно-оздоровительного комплекса активно занимаются просветительской деятельностью. По их инициативе в ФОКе организован сбор, куда члены творческих и спортивных коллективов могут сдавать мелкие фракции, такие как крышечки, батарейки, чеки и прочее. На территории комплекса размещены экобокс и контейнер для одежды.

К сбору отходов подключились и сотрудники местных магазинов, киосков, аптек, которые бесплатно сдают картон, пленку для упаковки и чеки.

Экобоксы в поселке изготовлены из переработанного на ярославском предприятии «Планета Дом» пластика. Установкой занимается компания «ТоргВторма», а собранное сырье возвращается в виде уличной мебели из пластика, что особо мотивирует местных жителей.

«Инфраструктуру поселка поддерживают и переработчики. Например, „Национальная экологическая компания“, один из крупных переработчиков в Ярославе, предоставила новый модуль для экостанции возле ТСЖ „Ивняковское“. „Лидертекс“ из Ивановской области разместил в поселке боксы для сбора ненужного текстиля», — добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

С поддержкой локального оператора ООО «Хартия», в поселке осенью появился общественный компостер для раздельного сбора пищевых отходов и листвы. Организаторы планируют изучить степень вовлеченности населения для распространения этой практики.

На сегодняшний день в Ивняках установлены 1 экостанция, 6 экобоксов, 3 контейнера для текстиля и 1 для стекла, а также есть «экодом» для обмена вещами.

«Главную роль в проекте играют местные жители, которые активно участвуют в раздельном сборе и ухаживают за компостером, пересыпая листья и добавляя картон», — комментирует экоактивист Лариса Миронова.

Некоторые жители из соседних поселков и городов приезжают в Ивняки, чтобы сдать свои отходы.

В планах жителей — обеспечить фракционный раздельный сбор на всех площадках и открыть небольшой экоцентр.