В Татарстане запретили публиковать неофициальную информацию о БПЛА

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ, по которому в регионе запрещается публиковать неофициальную информацию о беспилотниках. Документ размещен на сайте главы региона.

В указе подчеркивается в республике запрещены фото и видео в дронами. Теперь нельзя размещать данные о применении БПЛА, их типов, мест запуска и падения.

Людям запретили публиковать любые сведения, с помощью которых можно рассекретить места расположения объектов ПВО.

При этом сообщения от местных и федеральных властей можно публиковать, но только со ссылкой на официальные источники. Эти ограничения будут действовать до отмены особого режима, который ввели указом президента РФ от 19 октября 2022 года.