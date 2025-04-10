В Талдомском округе завершили работы по очистке «Барского» пруда в дер Ермолино

В администрации Талдомского городского округа сообщили о завершении работ по очистке «Барского» пруда в деревне Ермолино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная инициатива направлена на улучшение экологии водоема и его окружающей территории. Чистка пруда позволит не только повысить качество воды, но и создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей деревни. В ходе работ были удалены водоросли и загрязнения, что значительно улучшило внешний вид пруда.

Благодаря совместным усилиям администрации и специалистов, реализована важная экологическая задача, которая имеет большое значение для сохранения природного баланса в регионе. Теперь пруд станет местом притяжения не только для местных жителей, но и для любителей природы, желающих насладиться красотой окружающих пейзажей.

Чистый и ухоженный водоем станет любимым местом для проведения досуга и отдыха. Необходимо бережно относиться к природе и заботиться о ее благосостоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.