В Талдомском округе зарыбили Барский пруд в Танино

Более тысячи мальков карася выпустили в Барский пруд в деревне Танино Талдомского округа. Зарыбление провели сотрудники Танинского участкового лесничества при поддержке местных жителей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В лесничестве отметили, что забота об экосистеме региона не ограничивается управлением лесным фондом, его охраной и восстановлением. Специалисты также участвуют в решении экологических задач на территории округа.

Мальков для зарыбления предоставили местные жители. Лесничие поблагодарили их за помощь в восстановлении природных ресурсов.

«Запуск мальков в Барский пруд не только обогащает местную фауну, но и способствует улучшению биоразнообразия водоемов. Надеемся, новые обитатели пруда принесут радость местным рыбакам и всем любителям природы», — сказала помощник участкового лесничего Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Власова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.