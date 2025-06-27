В Талдомском округе в преддверии Дня молодежи состоялся праздничный концерт

26 июня в Талдомском округе отпраздновали День Молодежи. В Талдомском центральном Доме культуры чествовали лучших из лучших представителей молодёжи — общественников, активистов, волонтёров, а также специалистов в сфере молодёжной политики. Награждение провел Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в этот день были подведены итоги рейтинга юнармейских отрядов: 1 место — отряд «Антей» (МОУ Запрудненская СОШ № 1); 2 место — отряд «Юнармеец-волонтер» (МОУ Запрудненская СОШ № 1 подразделение Новоникольское); 3 место — отряд «Камуфляж» (МОУ СОШ № 3 г.Талдом).

Концертная программа с участием солистов и коллективов учреждений культуры округа продемонстрировала, как талантлива и творчески одарена талдомская молодёжь, а яркое выступление барабанщиков из Москвы украсило праздничную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.