В Талдомском округе провели работы для снижения риска паводка

Профилактические мероприятия на слиянии рек Дубна и Сестра провели 10 марта в деревне Устье-Стрелка Талдомского округа. В выездной проверке участвовали представители МЧС и администрации муниципалитета. Принятые меры должны снизить риск подтоплений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание специалисты уделили проблемному участку в деревне Устье-Стрелка, где ежегодно образуются зажоры льда и резко повышается уровень воды. В выездном мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Анатолий Арлюк, начальник 38-го пожарно-спасательного отряда Олег Лесковский и заместитель главы Талдомского округа Сергей Молчанов. К работам также привлекли представителей отдела ГО и ЧС, МБУ «Энергия» и МБУ УК «Управление МКД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.