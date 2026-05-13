В Талдомском округе провели игру «Орленок» для школьников

Военно-патриотическая игра Орленок прошла 12 мая в Талдомском городском округе на базе спорткомплекса «Антей». В соревнованиях участвовали школьные команды до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе были строевая подготовка и исполнение патриотических песен, историческая викторина, задания по огневой подготовке и снаряжению магазина автомата Калашникова. Участники работали с азбукой Морзе, преодолевали полосу препятствий в марш-броске, демонстрировали навыки первой помощи и знания по защите от химических и биологических угроз.

Также команды соревновались в знании воинских званий и международных сигналов, исполняли песни о войне. Организаторы отметили, что испытания позволили ребятам проявить физическую подготовку, дисциплину и умение работать в команде.

Победителем стала команда «Юные патриоты России» школы №2 Талдома под руководством координатора Журавлева И. А. Второе место заняла команда «Монолит» школы №1 (координатор Подзорова Я. С.), третье — «Камуфляж» школы №3 (координатор Лютиков Д. М.). Дипломы участников получили отряды «Юнармеец-волонтер» и «Антей», всем юнармейцам вручили памятные сувениры.

Организаторы поблагодарили судейскую бригаду, руководителей команд, коллективы дома культуры «Прогресс» и спортивной школы «Дружба» за помощь в подготовке и проведении игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.