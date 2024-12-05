В Талдомском округе прошла гражданско-патриотическая акция

Гражданско-патриотическая акция на Обелиске Славы прошла в поселке Вербилки Талдомского городского округа, приуроченная к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года и продолжалась до 20 апреля 1942 года, охватив территорию протяженностью сотни километров. В этом масштабном сражении приняли участие более семи миллионов человек. Ключевой момент наступил 5 декабря 1941 года, когда Красная армия перешла в контрнаступление, отбросив немецкие войска на сотни километров от столицы. Это стало первой крупной стратегической победой Советского Союза, положившей начало перелому в Великой Отечественной войне.

Почтить память погибших пришли представители ветеранских организаций, учащиеся Вербилковской среднеобразовательной школы, Председатель совета депутатов Талдомского городского округа Аникеев Михаил Иванович, руководитель территориального отделения в поселке Вербилки Горькова Елена Викторовна, депутаты партии «Единая Россия» и Настоятель Александра-Невского храма протоиерей Андрей Крутяков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.