Более 400 жителей Подольска обследовали в центре онкопомощи с начала года

В Подольске более 400 жителей округа прошли обследования в центре онкологической помощи с начала текущего года. Подольские онкологи стоят на страже здоровья пациентов всего юга Подмосковья. По объему оказываемой онкологической помощи округ занимает второе место в регионе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время служба онкологической помощи Подольской областной клинической больницы состоит из Центра амбулаторной онкологической помощи и круглосуточных стационарных отделений, а также дневного стационара отделения противоопухолевой лекарственной терапии.

Ежегодно здесь проходят лечение десятки тысяч человек. Также подольские онкологи тесно сотрудничают с онкорадиологическим центром, расположенным на территории больницы.

Онкозаболевания стали чаще выявлять на ранней стадии, это позволяет врачам быстрее начать лечение.

«Любая болезнь, выявленная на ранней стадии, легче поддается лечению, особенно важна ранняя диагностика злокачественных новообразований, которые, как правило, в начале болезни никак себя не проявляют. Именно поэтому важно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры регулярно», — сказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Сергей Нифатов.

Пройти обследование в онкоцентре можно не только по направлению врача, но и в рамках Дней открытых дверей, которые проводятся в центре амбулаторной онкологической помощи ежемесячно. Прием в эти дни позволяет всем желающим пройти диагностику без записи.

Теперь в Подольске также есть возможность заботиться о паллиативных пациентах. На базе ОСП № 7 в мкр. Львовский работает служба паллиативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.