Врачи НИКИ детства напомнили о важности регулярных визитов девочек к гинекологу

Всемирный день гинеколога отмечается 15 июля. Этот специалист играет важную роль в сохранении здоровья девочек — будущих мам. Работа акушера-гинеколога требует глубоких знаний, богатого опыта и особой чуткости, что делает эту профессию уникальной, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства рассказали, когда и в каких случаях девочкам необходимо посещать гинеколога.

«Первый осмотр девочки проводит педиатр. При подозрении на какие-либо нарушения участковый врач может направить ребенка к гинекологу. Бояться этого не нужно. Узкий специалист исключит нарушения развития, патологии, воспалительные процессы, которые могут возникнуть даже в раннем возрасте. Родителям девочек рекомендуется чаще оставлять ребенка без подгузника для профилактики различных проблем. Следующий осмотр рекомендуется провести перед тем, как ребенок пойдет в детский сад, то есть в возрасте 3 лет», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

При любых жалобах ребенка на боль, зуд или покраснения необходимо сразу обратиться к специалисту, чтобы не допустить развития проблемы. Важна гигиена: девочку следует подмывать спереди назад, а после душа — просушивать кожу легкими промакивающими движениями, чтобы не повредить ее и слизистую. Душа двух раз в день вполне достаточно, частые подмывания не полезны. Не стоит также использовать ванночки из отваров трав без назначения врача.

«Перед поступлением в первый класс девочке обязательно нужно посетить гинеколога в 6 лет. Особенно важны профилактические осмотры в подростковом возрасте. Гинеколога необходимо посетить в 14 лет и далее ежегодно. Врач проверяет, правильно ли идет развитие, соответствует ли оно возрасту, уточняет наличие менструального цикла, оценивает состояние молочных желез и исключает наличие новообразований», — перечислила врач-гинеколог НИКИ детства Хилола Нарзуллаева.

Визита к гинекологу не нужно бояться. Девочки дошкольного возраста осматриваются на кушетке. Во время приема специалист также осматривает молочные железы и пальпирует живот. Мамам важно объяснить дочерям, почему важно регулярно посещать гинеколога, ведь эта привычка должна сохраниться у будущей женщины на всю жизнь.

Записаться к врачу можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.