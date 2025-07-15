Работы по благоустройству сквера в Балашихе выполнены на 80%

Работы по благоустройству сквера в мкр. Балашиха-2 идут с опережающими темпами. Открытие обновленной зоны планируется уже в середине августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сквер на улице Крупешина — это историческое, тихое место, подходящее для прогулок. Оно очень зеленое, здесь много деревьев. При благоустройстве ничего не вырубали. Также ежедневно проводим встречи с жителями в этом сквере. Все ждут открытия», — поделился заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Для удобства жителей в обновленном парковом пространстве расширили тропиночную сеть и обустроили протоптанные тропинки. Для более комфортного пребывания в сквере появятся новые лавочки и урны, универсальная спортивная площадка, перголы с качелями.

На данный момент завершают работы по установке бордюров и заливке бетонного основания. Следующим этапом станет укладка плитки. Также будет обновлено основание под памятник Владимира Ленина.

В 2025 году в Балашихе планируют комплексно благоустроить 14 дворовых территорий и 30 новых детских площадок — заменят более 250 игровых элементов на новые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.