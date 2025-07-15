14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск пройдет агропромышленная выставка «День поля Московской области — 2025», в рамках которой будут продемонстрированы достижения региона в сфере сельского хозяйства. Мероприятие объединит сельхозтоваропроизводителей и фермеров, работников агропрома, ученых, представителей агробизнеса и отраслевых ассоциаций, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что на выставке будут представлены лучшие образцы российской и зарубежной сельскохозяйственной техники, а также продукция от региональных сельхозтоваропроизводителей. В программе запланированы тематические дискуссии и круглые столы по вопросам развития агротехнологий, генотипирования в животноводстве, отечественного семеноводства и производства средств защиты растений.

Ключевым событием выставки станет конкурс механизаторов «Пахарь — 2025». В состязании участники продемонстрируют профессиональные навыки в обработке почвы, современные методы и работу сельхозтехники. По итогам, будет определен победитель, который получит главный приз — автомобиль. Развлекательную программу дополнят выступления творческих и художественных коллективов региона. Регистрация участников начнется в 9:00, а официальное открытие запланировано на 10:00. Полная информация о мероприятии и программах сессий будет размещена на официальном сайте в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.