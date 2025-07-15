Более 380 подростков Дмитровского округа получат трудовой опыт этим летом

Ежегодно в Дмитровском округе проходит трудовая кампания для подростков «Лето Добрых Дел» , организованная Комплексным молодежным центром « Сфера» . В этом году в ней примут участие более 380 ребят, которые проведут лето с пользой — работая, помогая родному округу и получая первый трудовой опыт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подростки наводят порядок в парках, аллеях, рощах и на детских площадках, ухаживают за территориями у памятников. Каждый будний день на улицах округа можно встретить ребят в фирменных зеленых футболках – они следят за чистотой и делают округ уютнее.

Программа «Лето Добрых Дел» – это не просто работа, а первая ступень к самостоятельности. Подростки получают первый трудовой опыт, понимают ценность труда коммунальных служб и учатся ответственности за чистоту и порядок.

«Для нас важно, чтобы молодежь активно участвовала в жизни округа. Такие проекты, как «Лето Добрых Дел», дают подросткам возможность заработать и воспитывают в них ответственность, любовь к родному краю. Ребята не просто трудятся — они видят результат своей работы. Это ценный опыт и важный шаг во взрослую жизнь», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Спрос на участие большой — желающих значительно больше, чем вакантных мест. Ребят оформляют официально, с соблюдением Трудового кодекса РФ: 14-летние работают 20 часов в неделю, 15-летние — 24 часа, 16-17-летние — 35 часов. Заработная плата составляет 23 тыс. рублей за месяц.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.