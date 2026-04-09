В Талдомском округе Подмосковья завершают подготовку к лесовосстановлению

Работы по доочистке лесосеки завершаются в Танинском участковом лесничестве рядом с деревней Коришево Талдомского округа. Специалисты готовят участок площадью 3 гектара к лесовосстановлению после бурелома 2024 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» проводят доочистку территории, пострадавшей от масштабного бурелома в 2024 году. Ранее на участке выполнили сплошную санитарную рубку.

Сейчас специалисты убирают порубочные остатки и завершают подготовку площади в 3 гектара к следующему этапу работ. В конце апреля планируется приступить к подготовке почвы.

После завершения всех мероприятий на территории высадят лесные культуры — ель и сосну. Работы направлены на восстановление лесной экосистемы, возвращение природного баланса и формирование нового здорового леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.