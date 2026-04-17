В Талдомском округе Подмосковья создают 13 км противопожарных полос

Подготовка к пожароопасному сезону продолжается в Талдомском городском округе. Сотрудники Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» приступили к созданию минерализованных полос вокруг 11 населенных пунктов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы направлены на повышение безопасности жителей и снижение риска распространения огня при возможных лесных и торфяных пожарах. Минерализованные полосы создают защитный барьер, который препятствует переходу пламени на жилые территории.

Всего опашку проведут вблизи 11 сел и деревень округа. Общая протяженность противопожарных полос составит 13 километров. Основной объем работ специалисты планируют выполнить в осенний период.

В «Мособллесе» подчеркнули, что своевременные профилактические меры помогают сохранить природные территории и снизить угрозу для населенных пунктов в пожароопасный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.