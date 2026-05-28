В Талдомском округе Подмосковья лесничие отработали тушение пожара

Тактико-специальные учения прошли у деревни Мякишево в Талдомском городском округе. Специалисты Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» и других ведомств отработали ликвидацию возгорания на площади 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По легенде учений, возле населенного пункта загорелось поле, и огонь на площади 1200 квадратных метров начал угрожать государственному лесному фонду. Ситуацию максимально приблизили к реальным условиям, чтобы проверить готовность служб к возможной чрезвычайной ситуации.

Сотрудники Талдомского лесничества оперативно создали минерализованную полосу и остановили распространение огня. В тренировке также участвовали представители других ведомств, что позволило отработать межведомственное взаимодействие.

«Подобные тренировки важны для обеспечения безопасности лесных территорий и оптимизации действий соответствующих ведомств в случае возникновения реальной угрозы. Мы готовы оперативно реагировать на любые вызовы», — сказал начальник лесопожарной станции Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Рябов.

По итогам учений участники подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки и готовность к защите лесов региона от пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.