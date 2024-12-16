В Талдомском Музее Боевой Славы подвелиитоги конкурса «Моя семья на службе Отечеству»

В Музее Боевой Славы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов творческого конкурса «Моя семья на службе Отечеству». Этот конкурс организован Советом ветеранов Талдомского городского округа в канун 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации Талдомского городского округа.

На встрече присутствовали председатели первичных организаций, а также руководители Домов культуры муниципального округа.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», — таков лейтмотив творческого конкурса. Он проводился по следующим номинациям:

Бессмертный полк в семейных летописях. Моя родословная. Семейные, трудовые, военные династии. Великая традиция России — Побеждать!

Работы, присланные на конкурс, оценивали члены жюри, отбирали лучшие. И вот сегодня — награждение! Разнообразные по жанру, тематике, исполнению — все они о наших Героях, поколении Победителей, советских людей, совершивших подвиги в борьбе с фашизмом, а также доблестных воинов России, воюющих на СВО.

О Героях говорил Юрий Николаевич Воробьёв, заместитель Главы администрации Талдомского городского округа. Он подчеркнул значимость Музея Боевой Славы в деле воспитания молодого поколения на современном этапе. Об истории Музея рассказала Страхова Евгения Михайловна, о большом вкладе в дело его развития Ковшовой Тамары Алексеевны, о поисковом отряде «Факел».

Со своей работой познакомил присутствующих ученик 9 класса гимназии Школы искусств имени А. А. Цветкова Русаков Тимофей. В ней он рассказал про своего прадеда Русакова Дмитрия Сергеевича, про его трудный путь военного подвига во имя Родины. Стихотворение брата он прочитал выразительно, в нём выражена уверенность в Победе над всеми врагами нашего Отечества.

Вспомнили минутой молчания всех погибших за правое дело, за свой народ, за Родину.

Потом наступило время награждения. Всем вручили Грамоты за участие в творческом конкурсе. В конце встречи посмотрели видео о преемственности поколений. Работа к 80-летию Великой Победы будет продолжена.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.